赤色灯21日午前0時ごろ、奈良県五條市田殿町で住宅が燃えていると119番があった。県警によると、現場から性別不明の2人の遺体が見つかった。また住人の無職仲山義文さん（75）が背中や腕にやけどを負い、病院に搬送されたが命に別条はない。同居する仲山さんの姉2人と連絡が取れておらず、県警は遺体の身元や出火原因を調べている。現場はJR和歌山線隅田駅から南東に約2キロの山あい。