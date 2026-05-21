1児の母でフリーアナウンサーの加藤綾子（41）が、21日までに自身のインスタグラムを更新。41歳の誕生日を迎えたことを報告し、長女との2ショットを公開した。【写真】娘との2ショットを公開した加藤綾子加藤は「改めまして先月41歳の誕生日を迎えました」と報告。テレビ東京系『ナゼそこ？＋』の収録後、楽屋に戻ると装飾が用意されていたことを明かし、「マネージャーさん、スタイリストの西口さん、メイクのゆかちゃん