財務省が２１日発表した４月の貿易統計（速報）によると、輸出額から輸入額を引いた貿易収支は３０１９億円の黒字だった。貿易黒字は３か月連続。中東への輸出額は前年同月比５５・５％減の１３９４億円、輸入額も５６・８％減の４６９２億円と大幅に減少した。米国とイランの軍事衝突に伴うホルムズ海峡の封鎖が影響した。