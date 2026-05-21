＜大相撲五月場所＞◇十一日目◇20日◇東京・両国国技館【映像】物凄い体勢で転落も着地！驚異の突き落とし（実際の様子）三段目の土俵際で、観客が思わず息をのむアクロバティックな大逆転劇が起きた。のしかかる相手の圧力を土俵際で回り込みながら交わし、物凄い体勢のまま放った“驚異の突き落とし”。両者が激しく土俵下に転落した際、勝利した力士が見せた驚きの着地劇と危険な角度でついた右腕の様子に、館内には大きなど