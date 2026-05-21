２０日は６鞍に騎乗した佐々木世麗騎手（２３）＝園田・尾林幸二厩舎＝。４Ｒのフューチャーライトは好位追走から直線鮮やかに抜け出し、今年の３５勝目を挙げた。２番人気と高い支持を集めていただけに「よかった」と満足そうだった。１２Ｒのユアマイドリームはゴール寸前で首差かわされ２着。「４コーナーでは勝ったと思ったけど…」とこの時ばかりは悔しそうだった。２１日は７鞍に騎乗。“確勝級”はいないが、チャンスが