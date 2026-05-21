◆米大リーグエンゼルス―アスレチックス（２０日、米カリフォルニア州アナハイム＝エンゼルスタジアム）エンゼルス・菊池雄星投手（３４）の前半戦復帰が絶望的になっていることを２０日（日本時間２１日）、ＭＬＢ．ｃｏｍでエンゼルスを担当しているレット・ボリンジャー記者が自身のＸ（旧ツイッター）で明らかにした。ボリンジャー記者は「菊池雄星は左肩の手術は検討しておらず、選択肢にもなかったと話した。彼はそれ