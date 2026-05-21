大相撲の東前頭１０枚目で元大関・朝乃山（高砂）が夏場所１２日目の２１日、日本相撲協会に休場を届け出た。ここまで７勝４敗だった。１２日目の対戦相手の琴栄峰（佐渡ケ嶽）は不戦勝となる。琴栄峰はここまで２敗で大関・霧島、幕内・翔猿に並んでトップに立っている。