ドル円理論価格1ドル＝158.30円（前日比+0.11円） 割高ゾーン：159.29より上 現値：158.88 割安ゾーン：157.31より下 過去5営業日の理論価格 2026/05/20158.19 2026/05/19157.77 2026/05/18157.28 2026/05/15156.78 2026/05/14157.09 （注）ドル円理論価格とは？ Klugチームが独自に開発したシグナルです。金利差、リスク許容度など様々な要素を勘案し、コンピュータで自動