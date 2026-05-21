元人気セクシー女優でタレントの蒼井そらが21日、自身のXを更新。双子の母親としての葛藤を明かした。双子の男児を育てる蒼井は「入学して初めての授業参観」と今年小学校に入学した子どもたちの授業参観に出席したことを報告。「パパ仕事のため参加できず1人で行ったんだけどクラスの違う双子の行き来。いない瞬間があるから寂しくなって泣いちゃった次男」と記した。また「しょうがない。ママは1人しかいない。双子ってこうい