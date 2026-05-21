グローバルインフォメーションがカイ気配スタートとなっている。２０日の取引終了後、経済情報プラットフォームを提供するユーザベース（東京都千代田区）が、同社の完全子会社化を目指してＴＯＢを実施すると発表しており、ＴＯＢ価格１６８０円にサヤ寄せする格好となっている。 完全子会社化により、顧客基盤及び営業体制の相互活用によるクロスセルの推進や販売機会の拡大、エキス