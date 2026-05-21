ＡｅｒｏＥｄｇｅがカイ気配スタートで急速な切り返しをみせている。航空機エンジンの羽根部分に使われるチタンアルミブレードを製造しているが、ほぼ売り上げは海外でフランスのサフラン社と長期供給契約を締結するなど安定した収益基盤を確保している。同社のチタンアルミブレードを搭載するエンジンが増加基調にあるなか、業績も回復色が強い。そうしたなか、２０日取引終了後に航空機体用部品の機械加工を