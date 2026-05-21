ＡＤワークスグループが大幅高で３日続伸している。２０日の取引終了後に関東財務局に提出された大量保有報告書で、投資会社ＭＩ２（東京都渋谷区）と共同保有者による株式保有割合が５．０３％と、新たに５％を超えたことが判明。これを受けて需給思惑的な買いが入っているようだ。保有目的は「発行会社の株主価値の向上を目的として、発行会社との対話を通じ、株主価値向上に資する、資本政策及びコーポレ&#