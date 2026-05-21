エータイが急反発している。２０日の取引終了後に２６年８月末時点の株主から株主優待制度を導入すると発表したことが好感されている。毎年８月末日時点で２００株以上を保有する株主を対象に、特設サイトでおコメやこだわりグルメ、スイーツや選べる体験ギフトなど５０００種類以上の商品と交換できる株主優待ポイントを保有株数に応じて３０００～１万５０００ポイント提供する。 出所：MINKABU PRESS