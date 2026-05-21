トクヤマが５営業日ぶりに反発している。同社は２０日、台湾の子会社で電子工業用高純度イソプロピルアルコール（高純度ＩＰＡ）の生産能力を強化すると発表。これが買い手掛かりとなっているようだ。 これは半導体製造プロセスの微細化・積層化が進むなかで、高純度ＩＰＡの品質及び安定供給に対する顧客からの要求が一段と高まっているため。台湾子会社で第２プラントを建設し、２８年９月から営業運転を開始する予