マンチェスター・シティは20日、2026-27シーズンに向けた新ホームユニフォームを発表した。クラブは公式インスタグラム(@mancity)や公式X(@ManCity)で「スカイブルーのグラデーションが全面に施され、全てモノクロのエンブレムで仕上げられている」と紹介している。さらに「2026-27シーズンのプーマフットボールとマンチェスター・シティのホームユニフォームは、ありきたりなホームユニフォームではない」と自信を示した。