【その他の画像・動画等を元記事で観る】 Mrs. GREEN APPLEがバンド初ライブをおこなったことから、ファンの間で“青りんごの日”と呼ばれる5月20日、『Mrs. GREEN APPLE on “Harmony”』 の一度限りのYouTubeプレミア公開を実施。その同時視聴者数が30万人を超えるなど、大きな反響を呼んだ。 ■『Mrs. GREEN APPLE on “Harmony”』をJAM’Sがリアルタイムで共有 今回のライブで披露されたのは、「Magic」「Hug」「ライラ