21日寄り付きの上場投資信託（ETF）および指数連動証券（ETN）の売買状況は、9時16分時点でETF・ETN合計の売買代金が前日同時刻比11.5％増の882億円。うち、日経平均株価に連動するETF（ベアETF・レバレッジETFを含む）22銘柄の売買代金は同3.4％増の650億円となっている。 個別では業界改革厳選ＥＴＦ地銀 、ｉＦｒｅｅＥＴＦ中国科創板５０（ＳＴＡＲ５０） 、ＭＡＸＩＳＳ＆Ｐ５００均等ウェイト 、上場インデ