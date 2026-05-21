昨秋のドラフトでソフトバンクから1位指名を受けたスタンフォード大の佐々木麟太郎内野手（21）が20日（日本時間21日）、アトランティック・コースト・カンファレンス（ACC）トーナメントの第5シード・マイアミ大戦に「1番・DH」で出場し4打数1安打。チームは2―11の大敗で、佐々木の米2年目の戦いが幕を下ろした。佐々木はこれでソフトバンクとの交渉が解禁となった。この日は前日に引き続き、バックネット裏でソフトバンク