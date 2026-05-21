株主優待だけで生活する投資家“桐谷さん”ことタレントの桐谷広人氏（76）が、自身のXを更新し、集めた大量のシールを公開しながら“悲劇”が起きたことを報告した。【写真】気になる！桐谷さんが集めた大量のシール定期的に保有株や優待について紹介している桐谷さんだが、今回は「ヤマザキ春のパン祭りの悲劇今年は3皿分集めました。と言っても、右側の30点はファンが集めて、講演のツーショット撮影会の時に手渡してくれ