ホルムズ海峡に停泊する船舶＝16日（ゲッティ＝共同）財務省が21日発表した4月の貿易統計（速報、通関ベース）によると、中東からの原油輸入量が前年同月に比べて67.2％減少した。世界全体から輸入した原油量は63.7％減。米国とイスラエルによるイラン攻撃を受け、ホルムズ海峡が事実上封鎖された影響が出た。日本は原油輸入の9割超を中東産に依存してきた。政府は石油備蓄の放出や他地域からの代替調達を進めているものの、原油