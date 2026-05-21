◇ナ・リーグカブス―ブルワーズ（2026年5月20日シカゴ）カブスのピート・クローアームストロング外野手（24）が20日（日本時間21日）、「9番・中堅」で出場したブルワーズ戦で痛恨のミスを犯した。0―0で迎えた2回1死一、二塁。相手の9番打者ハミルトンが放った当たりは中前に弾んだ。二塁走者を本塁で補殺すべくチャージしてきたクローアームストロングだが、処理を焦ったのかボールはグラブの下を抜け、フェンスに向