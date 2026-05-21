昨年1月に開催された「リスアニ！LIVE 2025」にて新体制での初パフォーマンスを行い、新メンバーのエリー、アンナを迎え、クララ、エリー、アンナの3人組ユニットとして国内外で活躍する、ラテン語で「明るい、清潔、輝かしい」の意味を持つアーティスト ″ClariS(クラリス)″が、5月16日(土)、エスコンフィールドHOKKAIDOにて開催された、北海道日本ハムファイターズ《FIGHTERS ENTERTAINMENT WEEKEND》に初登場した。(C)H.N.F.メ