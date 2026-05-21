日本遊技機工業組合(日工組)と日本電動式遊技機工業協同組合(日電協)は、昨年に引き続き、2026年9月22日(火・祝)に合同ファンイベント「みんなのパチンコ・パチスロサミット2026」(略称：みんパチ・スロサミ2026)を開催することを決定した。本イベントでは、最新機種の試打やステージイベントをはじめ、昨年大好評だった物販コーナーなど、パチンコ・パチスロファンを魅了するコンテンツをさらにグレードアップして実施されるとい