伝説的ロックバンド「Ｔ−ＢＯＬＡＮ」が、８月１０日に東京・日本武道館でラストライブを行い、同日をもって解散する。ボーカルの森友嵐士がこのほど、取材に応じ、メンバーへの思いを語った。Ｔ―ＢＯＬＡＮは、ボーカルの森本、ドラムの青木和義、ギターの五味孝氏、ベースの上野博文からなるロックバンド。１９９１年にデビューした。数々のヒット曲を生み出す中、森友は９９年に心因性発声障害を、上野は１５年にはくも