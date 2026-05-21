敵地パドレス戦米大リーグ・ドジャースは20日（日本時間21日）、敵地でパドレス戦に臨む。試合前、デーブ・ロバーツ監督は負傷離脱中のトミー・エドマン内野手の状態について言及した。31歳のエドマンは昨年11月に右足首の手術を受けており、今季は開幕から負傷者リスト（IL）入りしていた。パドレスとの3連戦中にはグラウンド上でノックを受ける姿もあった。試合前、ロバーツ監督はエドマンについて「我々がミルウォーキー