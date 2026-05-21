【仰天野球㊙史】#50【仰天野球㊙史】“球界の天皇”のメンツを丸潰れにした入団拒否事件…「契約金1.5億円」「生涯身分保障」まで蹴った90年以上も破られない記録がプロ野球史に隠れている。14歳、つまり現在の中学2年生でプロ球団と契約し、投手と打者で大成功した西沢道夫という選手である。1935（昭和10）年11月、東京・品川区の高等小学校2年の西沢少年は家族の勧めで名古屋軍のテストを受け、投手として合格