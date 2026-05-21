DeNA（ディー・エヌ・エー）は5月12日、創業者で“カリスマ”の南場智子会長の社長復帰を発表した。同日に公表された2026年3月期の通期決算は、売上高が前期比9.9％減の1477億円、営業利益は35.5％減の186億円と、減収減益の冴えないものだった。経団連副会長退任の南場智子DeNA会長に政官財が熱視線も…まずは「社業専念」公言の潔さ「同社の事業はスマホゲーム、ベイスターズ、ライブ配信の3本柱ですが、ベイスターズ以外は売