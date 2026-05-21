20日、アジアサッカー連盟（AFC）女子チャンピオンズリーグ準決勝が行われた水原（スウォン）総合運動場。水原FCウィメン（韓国）とネゴヒャン女子蹴球団（北朝鮮）が激しい雨の中で激戦をした。前半にゴールの枠に2回弾かれるなどネゴヒャンを圧倒していた水原FCは、後半4分に鈴木陽（日本）の先制ゴールでリードした。しかし体力が落ちないネゴヒャンのチェ・グムオクとキム・ギョンヨンに後半10分と22分に連続ゴールを許した。