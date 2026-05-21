『呪怨』シリーズなどで知られるJホラー界の巨匠・清水崇監督の新作『だぁれかさんとアソぼ？』（7月24日公開）より、主演の鎮西寿々歌（FRUITS ZIPPER）らキャスト陣の恐怖に満ちた表情を捉えた場面写真11点が一挙解禁された。【画像】解禁されたそのほかの場面写真（残り10点）本作は、若者の間で密かに流行する“絶対にやってはいけない遊び”をきっかけに、心理カウンセラーの平瀬小春（鎮西）と妹・菜々美（星乃あんな）