サンリオピューロランドは、パスポートチケットの変動価格幅を、8月1日入館分から改定する。大人料金は、デイパスポートは3,900〜6,900円、アフタヌーンパスポートは2,800〜4,600円となる。デイパスポートは最大1,000円、アフタヌーンパスポートは同600円引き上げとなる。サンリオピューロランドの来園者数は高水準を維持し、パーク内限定販売や飲食の好調によって客単価も上昇している。価格帯を増やすことで来場者の繁閑差をより