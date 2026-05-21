ブラジル代表を率いるカルロ・アンチェロッティ監督が現地５月18日、北中米W杯に臨むメンバー26人を発表。ヴィニシウス・ジュニオール（レアル・マドリー）やカゼミーロ（マンチェスター・ユナイテッド）らと共に、ネイマール（サントス）を招集した。34歳のスーパースターは度重なる怪我に苦しみ、2023年10月を最後にセレソンを遠ざかっていたなか、電撃復帰を果たした。喜びで涙が止まらなかったようだ。『ESPN』によれば、