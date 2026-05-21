ひらがなを並び替えてある単語を作る「アナグラムクイズ」！今回のお題は5文字。1分以内にひらめけるか、ぜひ挑戦してみてください。脳の活性化にもピッタリですよ！問題：「り え ち か み」次のひらがなを並び替えてできる単語を考えてみましょう。り え ち か みヒント：最後の文字は「ち」答えを見る↓↓↓↓↓正解：かえりみち正解は「かえりみち」でした。▼解説正解は「帰り道」。学校や仕事の帰りに通る道を指す、誰もが日