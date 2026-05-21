言葉に共通して入るひらがなを見抜く「ひらがなクイズ」！今回は、生活の中で頻繁に用いられる日用品、街中でよく見かける身近なエネルギー、そして世界中で親しまれている娯楽という、全く異なるジャンルの3つの表現を集めました。共通する2文字を頭の中でつなぎ合わせ、すべての言葉を完成させてください。問題：□に共通するひらがなは？次の言葉に共通して入るひらがなを考えてみましょう。かみ□□が□□ん□□てぃあヒント：