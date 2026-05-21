「スーパー玉出」の運営会社の元取締役の男らが店の従業員の派遣手数料を水増して請求し会社に約3900万円の損害を与えたとして、逮捕されました。 特別背任の疑いで逮捕されたのは、「スーパー玉出」の運営会社「フライフィッシュ」の元取締役浅浦哲夫容疑者（76）と人材派遣会社の役員中西徹容疑者（63）です。 警察によりますと、浅浦容疑者は2021年8月から翌年9月までの間、スーパー玉出