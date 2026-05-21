青森競輪場の「オッズパーク杯ミッドナイトG3」は2日目を終えた。2日目8Rは北津留翼（41＝福岡）と木村隆弘（40＝徳島）の同学年ワンツーが決まった。木村は「憧れの選手なので緊張した。レースでは憧れるのをやめたけど抜けなかった」と苦笑い。大谷翔平ばりの粋なコメントで北津留を称えた。その北津留は3月以来の白星。「最近、自転車が進まない」と不振を嘆いていたが久しぶりに笑顔が見られた。「近況は（木村に）