ハンタウイルスの脅威の陰で、麻疹（はしか）が猛威を振るっている。【一覧】感染症ウイルスの種類と特徴「4月に入ってから異常な増加を続けています。発生状況を見ると、4月1週目の236人から2週目には299人に増加、3週目には362人で5月に入ると436人の感染が確認され、過去10年で最も感染者数が多かった2019年に迫るペースとなっているんです」（厚生労働省担当者、以下同）なぜそんなに麻疹が流行しているのか。「麻疹は感染