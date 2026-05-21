ピン芸人の鳥居みゆき（45）が20日放送の日本テレビ系バラエティー『上田と女が吠える夜』（後9：00）に出演。過去の職業を明かした。【写真】「いつ見ても綺麗」喫煙中の最新ショットを披露した鳥居みゆきこの日のテーマは「健康に命をかける女VS不摂生上等の女」。歯に関する話題が続くと、タレントのイモトアヤコが「歯医者だけが怖くて行けないんです」と告白。つい最近の話として、おにぎりとウインナーを食べて2日連続で