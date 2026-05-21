ミラノ・コルティナ冬季五輪のフィギュアスケート・ペア解説で注目を浴びた高橋成美さん（34）が21日までに自身のインスタグラムを更新。人気旅番組のオフショットを投稿した。自身のインスタグラムで「『あさこ・梨乃の5万円旅』#テレビ東京5月23日(土)よる6時30分から放送です。いわき〜福島〜飯坂温泉の旅」と宣伝。「たくさん考えて、たくさん走って。。。楽しいことや新しいこと、いっぱい発見できた。とても良い思い