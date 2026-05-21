警察官にはさまざまな階級があり、階級が上がると収入や仕事内容も変わります。 警察官の友人が昇任したという話を聞き、年収がどのくらい上がるのか気になる人もいるかもしれません。 本記事では、警察官の階級について解説するとともに、巡査部長から警部補に昇任した場合の年収や昇任する方法についてまとめています。 警察官の「階級」とは 警察官には、警察法第62条により、警視総監・警視監・警視長