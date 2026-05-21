ヘヴィメタルバンド「Ｘ‐ＲＡＹ」のドラマーとして知られ、数々のバンド、セッションで日本のロックシーンを支え続けた高橋ロジャー和久さんが死去したことが２０日、分かった。６４歳だった。２０２２年１１月には肺がんを公表し、闘病を続けていた。親族は公式Ｘで「夫・ロジャー高橋が旅立ち、本日無事に告別式を執り行いました」と報告。「静かに見送る予定でしたが、本当にたくさんの方々が駆けつけてくださり、夫の最期