今年の夏は、気象庁が新たに定めた「酷暑日」（最高気温40℃以上）が全国で連発される見通しだ。エネルギー高騰で電気代は上がり、食品値上げの第二波も今夏から秋にかけて再燃する恐れがある。消費経済ジャーナリストの松崎のり子さんは「節約しようにも『食費はもう限界』という家庭も多い。だが、削るべきはまず食費ではない。電気代を左右する窓とエアコン、そして見落としがちな『その他支出』に節約の余地が眠っている」とい