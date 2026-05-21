日本代表の長谷部誠コーチ（４２）が、森保ジャパンの組織力に太鼓判を押した。２０日に千葉市内で報道陣の取材に応じた長谷部コーチは、１月から北中米Ｗ杯（６月１１日開幕）まで日本代表に専念。ドイツ１部ＥフランクフルトＵ―２１チームのコーチと兼任していたが「この半年間は欧州を拠点に日本代表選手の試合、トレーニングに多く足を運んでいた」と説明した。世界一を目標に掲げる本番を目前に控え、２０２４年８月か