【ROBOT魂 ＜SIDE MS＞ ナイチンゲール ～Exclusive Edition～】 5月22日16時 予約開始 10月 発送予定 価格：35,200円 BANDAI SPIRITSは、可動フィギュア「ROBOT魂 ＜SIDE MS＞ ナイチンゲール ～Exclusive Edition～」を10月に発売する。5月22日16時よりプレミアムバンダイで受注を開始する予定で、価格は35,200円。 本商