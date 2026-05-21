今から約3億年前の石炭紀、現代では考えられないほど巨大な昆虫が存在していた。「メガネウラ」だ。トンボに似た姿を持ち、翅を広げると70センチに達したとされる。長年、その巨大化の理由として語られてきたのが「高酸素濃度説」と呼ばれる学説だ。哺乳類や魚類は肺やエラから取り込んだ酸素を血液に乗せて細胞に送るが、昆虫は体の表面から直接酸素を取り込み、体中に張り巡らされた気管を通じて各細胞に届ける構造を持っている