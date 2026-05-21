杉原拓プロが、ビギナーから上級者までスピーディにボールを正確にとらえる方法を教えてくれます！ 重心を意識して丸く振るのは同じ！丸（円）を斜めに立てたのがゴルフスイング 描いた円に沿って重心を動かす！ 丸い円が斜めに立った状態になったのがゴルフスイングの軌道。円がタテ方向に近くなっただけで、その円に沿って重心管理で振るイメージをもてばクラブを正しく操作できる