＜日本プロゴルフ選手権 センコーグループカップ 事前情報◇20日◇蒲生ゴルフ倶楽部（滋賀県）◇6991ヤード・パー72＞1926年に宮本留吉が制した第1回大会から、節目の100年を迎えた“日本最古の公式戦”。国内メジャー今季初戦「日本プロゴルフ選手権大会 センコーグループカップ」が滋賀県の蒲生ゴルフ倶楽部で21日（木）から開幕する。賞金総額は1億5000万円で、優勝者には3000万円が贈られる。【写真】グリーンがかなり小さいで