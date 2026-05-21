松山競輪場のF1ナイター「ウィンチケット杯」が2日目を迎える。初日6R。失格明けの竹野百香（23＝三重）がホーム過ぎに叩いて末良く押し切った。「怖くなっているところがある」と落車失格の残像がある様子だったが、いざ、レースが始まると持ち前の闘争心に火がついた。「絶対に行こうという気持ちでいました。気持ちを強く持って走れました。内容的には満足。バンクが重かった割には、しっかり走れていました」落車失