通関ベース貿易収支（4月）08:50 結果3019.0億円 予想-445.0億円前回6430.0億円（6670.0億円から修正）（通関ベース貿易収支) 結果2364.0億円 予想-2002.0億円前回945.0億円（907.0億円から修正）（通関ベース貿易収支・季調済)