イスラエル政府高官最終的にはイラン攻撃は避けられない イスラエル政府高官は、最終的にはイラン攻撃は避けられないと警告。 トランプ米大統領は「数日間」待つと言ったが、イスラエルは最終的に別の攻撃は避けられないと考えている。イランの現体制が続く限り紛争は繰り返される可能性が高い。イスラエル軍はイランとの戦争再開の可能性に備えている、軍事作戦は1回で終わるとは予想していない。 イスラエルのネタニ