テレビ朝日系「羽鳥慎一モーニングショー」（月〜金曜・午前８時）は２１日、熊本県の芦北町の漁港で名産のタチウオの漁獲量が激減していることを報じた。番組では芦北町を現地取材。芦北産のタチウオは「田浦銀太刀（たのうらぎんたち）」と呼ばれ名物となっている。激減の背景に周辺の海に昨年から百頭以上イルカが現れ地元の漁師はタチウオが食べられている可能性があると話していることを伝えた。また、専門家を取材し漁獲